Paulo Pisco espera grande vitória na Europa

“Uma grande vitória do PS no Círculo da Europa já ninguém nos tira!”, publicou terça-feira ao final do dia no Facebook o deputado do PS, mensagem acompanhada da fotografia acima, tirada no centrod e contagem dos votos da emigração.

Paulo Pisco é deputado dos socialistas e cabeça de lista do PS pela Europa. Na primeira “volta” das eleições foi reeleito, tendo o segundo deputado pelo círculo europeu ido para o PSD, que elegeu Maria Ester Vargas.

A contagem dos votos relativos à repetição das legislativas na Europa está a decorrer desde esta terça-feira em Lisboa. Serão contados os votos por correspondência que tenham chegado até esta terça-feira, dia 23 de marco.