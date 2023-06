Paulo Pisco encontra-se com os portugueses de Paris

O deputado socialista Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, estará este fim de semana em Paris para participar numa série de eventos junto da comunidade portuguesa residente em França.

Paulo Pisco ficará em Paris entre os dias 2 e 4 de junho para a participação em variadas ocasiões de encontro e celebração com os portugueses residentes na capital francesa. A agenda do fim-de-semana conta com múltiplos eventos no âmbito do associativismo e ensino, incluindo a sua participação na festa Comunal em Saint-Germain-les-Arpajon, que tem Portugal como tema, e onde será lançado o projeto de geminação com Castelo de Neiva, freguesia de Viana do Castelo.

Veja em baixo o programa completo da presença de Paulo Pisco em Paris:

Sexta-feira, dia 2

20h00 – Participação na Festa dos Vizinhos Solidários, organizada por Lurdes Fernandes e a Association Gauthey, adjunta do presidente da Câmara do 17.º bairro e porta-voz das Porteiras Solidárias de França.

Sábado, dia 3

9h30 – Participação no encontro que assinala os 50 anos da Associação para o Desenvolvimento de Estudos Portugueses, Brasileiros e Africanos lusófonos- ADEPBA. Cité Universitaire.

19h00 – Participação na festa Comunal em Saint-Germain-les-Arpajon, que tem Portugal como tema, ocasião em que será lançado o projeto de geminação com Castelo de Neiva, freguesia de Viana do Castelo.

Domingo, dia 4

11h30 – Participação na festa da Madeira em Ormesson-sur-Marne, organizada pela Associação Portuguesa Flores da Madeira de Ormesson.