Paulo Pisco encontra portugueses de França e Suíça

O deputado socialista está em Bordéus/Cenon, Yverdon e Paris entre 7 e 9 de junho.

Esta sexta-feira, Pisco esteve em Cenon onde participou na 10ª Edição do Mercado Português de Artesanato, Arte e Gastronomia, que este ano contou com a presença do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, e do Secretário de Estado do Ensino Superior (foto acima).

Tratou-se de uma organização da adjoint au maire de Cenon Fernanda Alves e da Associação Alegria Portuguesa, presidida por José Rodrigues.

No sábado de manhã, Paulo Pisco tem um encontro com representantes do movimento associativo.

No sábado, o deputado eleito pela emigração europeia dá uma entrevista na Rádio Marcoense e depois estará na festa da Comissão de Pais em Yverdon, Suíça. Seguindo ao final do dia para a Festa do Emigrante em Colombier, Neuchatel.

No domingo, Pisco regressa a França para estar na 44ª Festa Franco-Portuguesa da Associação Portuguesa Cultural e Social de Pontault-Combault, que conta com a presença do Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.