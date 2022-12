Paulo Pisco em Toulouse e Pau

O deputado eleito pela Europa nas listas do PS está em França esta quarta e quinta-feira. Em Toulouse avista-se com o cônsul-geral. EM Pau encontra-se com dirigentes associativos da comunidade portuguesa e participa numa conferência sobre o campo de concentração de Gurs, onde estiveram presos portugueses.

PROGRAMA DA VISITA DE PAULO PISCO

Toulouse. Quarta-feira, dia 14 de dezembro

11h00 – Visita ao Consulado de Toulouse e encontro com o cônsul-geral, Miguel Rita.

Pau – 18h30

Reunião com dirigentes associativos na Association Récréative des Portugais de Lons. Estará presente a Cônsul Honorária de Pau, Anne-Marie Mouchet e sete associações: Association Récréative des Portugais de Lons; International Portugal Business Club; Alegria do Minho, Associação Lusofonia, Associação Estrelas de Portugal; Association de l’Union Sportive Portugaise de Pau; Association des Portugais de Lescar.

Dia 15 – Quinta-feira

09h30 – Apresentação sobre o campo de concentração de Gurs, onde estiveram internados 349 portugueses entre 1939 e 1941. A apresentação é feita por Julie Boustingorry, animadora de arquitetura e património na mairie de Pau.

14h00 – Visita à Escola Internacional de Pau – International School of Béarn, criada Maria Elias.

19h00 – Jantar de Gala do International Business Club, com a presença de empresários portugueses na região e representantes do movimento associativo. Le Fin Gourmet.