Paulo Pisco em Paris até domingo

O deputado socialista eleito pela emigração está com a comunidade portuguesa em França até domingo, para uma série de encontros com os portugueses residentes na zona de Paris, mas também com o novo embaixador de Portugal naquele país, José Augusto Duarte.

Veja aqui o programa completo da presença de Paulo Pisco em Paris:

Quinta-feira, dia 8

10h00 – Encontro com a maire de Bezons Nessrine Menhaouara e com os dirigentes da Associação dos Originários de Portugal e da Amicale des Travailleurs Sans Frontières. Mairie de Bezons.

18h30 – Participo na apresentação dos livros de banda desenhada “Les Portugais”, de Olivier Afonso e “Maria e Salazar”, de Robin Walter. Consulado-Geral de Portugal.

Sexta-feira, dia 9

19h30 – Participo na Gala da Confederação do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa CCIFP, com atribuição de prémios na área do empreendedorismo. Salões do Aero-Clube de França.

Sábado, dia 10

13h30 – Encontro com a comunidade na Associação Alegres do Norte.

16h00 – Assisto ao jogo Portugal-Marrocos na Associação Alegres do Norte.

18h00 – Participo na receção à comunidade oferecida pelo novo embaixador de Portugal em Paris, José Augusto Duarte.

20h00 – Participo na festa da Associação Les Belles Fleurs du Portugal. Gentilly. Leotades.

Domingo, dia 11

10h00 – Participo na marcha solidária Tous en Père Noel, organizada pela associação Les Amis du Plateau. Plateau de Champigny.

13h00 – Participo na Gala da Academia do Bacalhau de Paris. Château Du Vivier Fontenay-Trésigny.