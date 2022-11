Paulo Pisco em Londres e Watford

O deputado eleito pelo PS no círculo da emigração na Europa, está até segunda-feira no Reino unido para se avistar com membros da comunidade portuguesa mas também com diplomatas.

Agenda de Paulo Pisco em Inglaterra:

Sábado, dia 26 de novembro

11h30 – Encontro com a comunidade em Wathford e com a direção da Watford Portuguese Association. South Oxhey Autumn Fair. Oxhey Wood Primary School.

Domingo, dia 27

11h00 – Visita ao Centro Comunitário Lusófono e reunião com membros da direção. Othello Close.

18h00 – Encontro com a Associação Respeito, que trabalha na prevenção da violência contra as mulheres. South Lambeth Road.

19h30 – Encontro com o responsável pela empresa de trabalho temporário em Londres Neto’s Recruitment Agency. Stockwell.

Segunda-feira, dia 28

10h00 – Reunião com o adido social da Embaixada em Londres, Fernando Sousa.

10h30 – Encontro com o embaixador de Portugal no Reino Unido, Nuno Brito.

12h00 – Reunião na Câmara de Lambeth com os vereadores responsáveis pelas grandes comunidades.