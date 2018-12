Paulo Pisco em França

Bordéus, Toulouse e Montpellier são os destinos de Paulo Pisco nos próximos dias, depois de ter participado no III Encontro de Investidores da Diáspora.

O deputado do Partido Socialista está entre os dias 15 e 18 de dezembro em França para vários encontros com a comunidade.

Destaque para a visita aos postos consulares de Bordéus e Toulouse, encontros com conselheiros das comunidades, encontros com militantes e simpatizantes do PS e para a entrega de diplomas escolares (Montpellier) a alunos dos cursos de Português.