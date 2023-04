Paulo Pisco em França até dia 5

“Estarei em Paris, Lyon e St. Étiènne de 1 a 5 de abril de 2023 para participar em diversas iniciativas no âmbito do associativismo, cultura, empreendedorismo, ensino e luso-eleitos”, disse ao BOM DIA o deputado socialista eleito pela emigração.

Paulo Pisco começa este périplo por França em Nanterre onde está desde o meio-dia de sábado.

Sábado, dia 1 de abril

12h00 – Participação na XVIII Edição do Salão dos Produtos Portugueses em Nanterre, com a participação de 19 municípios portugueses. Organização da Associação ARCOP, presidida por Manuel Brito. Espace Chevreuil. no 97 Av. De la Liberté, em Nanterre.

Domingo, dia 2

12h00 – Participação na XVIII Edição do Salão dos Produtos Portugueses em Nanterre.

Lyon. Segunda-feira, dia 3

12h00 – Visita ao Consulado-Geral de Lyon. Encontro com o Cônsul-Geral André Cordeiro e com os funcionários.

15h00 – Visita à Câmara de Vaulx-en-Velin e encontro com a maire Helène Geoffroy.

18h00 – Assisto ao espetáculo Ambiguos Dance Company, na Maison de la Dance, dirigida pelo coreógrafo português Tiago Guedes.

21h00 – Encontro com o coreógrafo Tiago Guedes, diretor da Maison de la Dance, co-diretor da Bienal de Lyon e diretor artístico da Bienal de Dança.

St. Étiènne. Terça-feira, dia 4

11h00 – Encontro com a vereadora de origem portuguesa eleita no município de Givors, Isabelle Fernandes. Mairie de Givors.

Quarta-feira, dia 5

12h30 – Encontro debate com a Câmara do Comércio e Indústria de St. Étiènne

15h00 – Encontro/debate com os alunos do curso de Português Línguas Estrangeiras Aplicadas sobre “A Importância das Diásporas no contexto da Globalização”, com coordenação da diretora do departamento Professora Rosa Maria Frejaville. Universidade Jean Monnet, em St. Étiènne.