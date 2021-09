Paulo Pisco em Estrasburgo e Paris

O deputado do PS acaba de anunciar que estará em Estrasburgo e Paris para participar, na cidade da Alsácia, numa reunião do Conselho da Europa, e em Paris para se encontrar com responsáveis da autarquia e do festival Parfums de Lisbonne.

Este é o programa das visitas do deputado Paulo Pisco:

Estrasburgo – terça-feira, dia 7

10h00 – Participação na reunião da Comissão das Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa que, entre os temas, terá em discussão “As consequências humanitárias do conflito entre a Arménia e o Azerbaijão”, a “Crise humanitária emergente para o Afeganistão e os refugiados afegãos” e o 70º aniversário da Convenção de 1951 sobre os refugiados.

15h15 – Participação na reunião da Sub-Comissão das Diásporas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.

Paris – quarta-feira, dia 8

09h00 – Encontro com Milton Guilherme, do Gabinete da maire de Paris, Anne Hidalgo.

10h30 – Encontro com a responsável do Festival cultural Parfums de Lisbonne, Graça dos Santos.