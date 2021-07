Paulo Pisco em conferência sobre as mulheres na diáspora

O deputado do PS eleito pela Europa, Paulo Pisco, participou, em Rabat, no parlamento de Marrocos, numa conferência em que será o moderador de um dos painéis com o tema “A Voz das Mulheres na Diáspora nos processos eleitorais”.

Na sua intervenção, o deputado abordou a situação das mulheres na diáspora e a evolução em Portugal da progressiva representação feminina na Assembleia da República, particularmente tendo em conta a importância da Lei da Paridade, aprovada em 2006.

Neste painel o deputado fez a abertura como moderador e apresenta as conclusões com base nas intervenções da Ministra Delegada responsável pelos Marroquinos Residentes no Estrangeiro, Nezha el Ouafi e de Oleg Dunda, do Parlamento da Ucrânia.

Esta conferência tem o título “Sobre as Mulheres na Política: como progredir para a igualdade” e realiza-se no âmbito de um projeto sobre o papel do Parlamento na Consolidação da Democracia em Marrocos, financiado pela União Europeia e implementado pelo Conselho da Europa.

Na conferência participaram os presidentes da Câmara dos Representantes e da Câmara dos Conselheiros, a ministra da Família, Solidariedade e Desenvolvimento Social, a embaixadora da União Europeia em Marrocos e diversos membros do Conselho da Europa, entre outras individualidades.

Os trabalhos foram encerrados pelo presidente da Delegação de Marrocos na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Allal Amraoui.