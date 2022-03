Paulo Pisco em campanha em França

O deputado e cabeça de lista do PS pela Europa acaba de anunciar que até 13 de março estará em França para encontros com as comunidades de Lille, Paris e Clermont-Ferrand.

O PS acaba de lançar um vídeo de apelo ao voto das comunidades portuguesas que pode ver aqui.

Este é o programa da visita de Paulo Pisco a França:

Paris

Dia 10 de março, quinta-feira

20h00 – Encontro com membros da comunidade no restaurante “Galo”

Lille

Dia 11, sexta-feira

12h00 – Almoço na Casa do Benfica de Turcoing com membros da comunidade, entre os quais Luís da Costa, Adjunto do maire e presidente da CCIFP da região.

16h00 – Encontro com a maire de Roubaix, Doriane Bécue.

17h30 – Visita à Casa de Portugal de Roubaix.

19h00 – Jantar com membros da comunidade no restaurante “Aux Deux Saveurs”, entre os quais representantes do Portugal Business Club Bruno Cavaco e David Ribeiro.

Paris

Dia 12, sábado –

11h00 – Inauguração da exposição “Couples de Rêve”, integrado na Saison Croisèe França- Portugal 2022, com 5 artistas do coletivo Borderslover: Nathalie Afonso, Pedro Amaral, Ivo Siqueira, Carlos Farinha, Mathieu Sodore, na presença de várias personalidades, entre as quais o maire de Yerres Olivier Clodong. Orangerie de la Maison Caillebotte. Yerres.

Clermont-Ferrand

19h00 – Encontro com a comunidade portuguesa na Casa de Portugal – Camponeses Minhotos, para esclarecimento sobre o atual processo de repetição das eleições.

Dia 13, domingo

10h00 – Entrevista na Rádio Altitude, conduzida por José Santos.