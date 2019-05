Paulo Pisco em Bruxelas, Luxemburgo e Paris

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo Círculo da Europa, está esta sexta-feira em Bruxelas para uma apresentação de um livro assinado pelo colunista do BOM DIA, Daniel Bastos.

Este dia 31, em Bruxelas às 16 horas, paulo Pisco tem um encontro com membros do Partido Socialista na capital belga, participando depois na apresentação do livro do historiador Daniel Bastos, “Gerald Bloncourt – Dias de Liberdade em Portugal”, que tem lugar na livraria portuguesa La Petite Portugaise, Chaussé de Havre 214, Ixelles, em Bruxelas.