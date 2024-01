Paulo Pisco em Berlim e Estrasburgo

O deputado eleito pelo Círculo da Europa está em Berlim, Alemanha, este sábado e domingo para encontros com a comunidade portuguesa.

A partir de segunda-feira, Paulo Pisco já estará em França para encontrar portugueses de Estrasburgo e participar, na terceira-feira em reuniões da Conselho da Europa.

Veja aqui o programa completa da viagem do deputado socialista:

Berlim, dia 20 de janeiro, sábado

13h15 – Encontro com Helena Araújo, organizadora do Festival de Cinema Português em Berlim, e membros da comunidade que intervêm no domínio cultural.

15h30 – Visita ao Supermercado Super Ibérico.

16h30 – Ensaio do rancho português Impulso.

19h30 – Encontro com o embaixador de Portugal em Berlim, Francisco Ribeiro de Menezes.

Berlim, dia 21, domingo

10h30 – Encontro com Tiago Paes, presidente da Associação Berlinda e diretor do jornal Portugal Post. Café Atlantic. Bergmannstrasse 100.

Estrasburgo, dia 22, segunda-feira

12h00 – Visita à empresa ECP- Entreprise pour la Conservation du Patrimoine, presidida por José Soares e que utiliza técnicas inovadoras no restauro de património. 33 route de la Féderation.

10h00 – Visita ao Consulado-Geral de Portugal em Estrasburgo e encontro com os funcionários.

8h30 – Participação na reunião do Grupo Socialista na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.

18h00 – Intervenção para apresentar o resultado da reunião do Comissão Ad Hoc da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa sobre “A situação das crianças ucranianas deslocadas à força e deportadas para a Federação Russa e para os territórios ocupados”, que se realizou em Paris, no dia 15 de dezembro.

Estrasburgo, dia 23, terça-feira

11h30 – Aprovação do projeto de parecer sobre a situação das crianças na Ucrânia.

14h30 – Intervenho no debate sobre “Desenvolvimentos recentes no conflito no Médio Oriente: o ataque terrorista do Hammas contra Israel e a resposta de Israel”.