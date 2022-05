Paulo Pisco e Marcelo recebem alunos portugueses das comunidades

Os alunos do curso de Língua e Cultura Portuguesas de Sanem foram a Portugal. A Associação ADIE acompanhou os jovens, que passaram no Palácio de Belém ou na Assembleia da República.

Entre 23 e 27 de maio, os alunos portugueses de Sanem realizaram uma visita de estudo a Lisboa. Nos primeiros dias, a viagem passou por monumentos em Belém, como o Padrão dos Descobrimentos ou o Mosteiro dos Jerónimos. Não deixaram de passar pelo Instituto Camões.

No fim da viagem, as visitas não foram apenas a monumentos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve com os jovens no Palácio de Belém, onde não faltou a tradicional “selfie”. Tamb+em o deputado eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, recebeu os estudantes.

A visita foi marcada pela Coordenação de Ensino de Português no Benelux.

#portugalpositivo