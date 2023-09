Paulo Pisco discute política e educação no Luxemburgo

Paulo Pisco, deputado eleito pelo círculo da Europa, desloca-se esta quinta-feira ao Luxemburgo, país onde ficará até sábado para se reunir com várias personalidades da vida política e educativa do grão-ducado.

De acordo com a agenda do governante, a que o BOM DIA teve acesso, Paulo Pisco visita, pelas 12h00 locais, a Câmara de Lintgen, instalações onde se encontrará com o primeiro Burgomestre de origem portuguesa no Luxemburgo, Louis Pinto.

No dia seguinte, pelas 11h00, está marcada uma reunião com o coordenador do ensino para o Benelux, Joaquim Prazeres. Pelas 12h30, Paulo Pisco reúne-se com os funcionários do consulado-geral de Portugal no Luxemburgo e, meia hora mais tarde, com o embaixador Pedro Abreu Sousa e com o cônsul-geral Jorge Cruz. O dia encerra com uma reunião com membros da secção do PS/Luxemburgo às 19h00.

No sábado, 9 de setembro, derradeiro dia da visita oficial, está marcado para as 11h30 um encontro com os eleitos locais na iniciativa de campanha para as próximas legislativas no Centre Hamilius e, às 19h00, surge o último compromisso oficial, com a participação numa mesa-redonda com vários eleitos portugueses e de origem portuguesa, onde é esperado um balanço da participação portuguesa nas últimas eleições comunais de 11 de junho, particularmente com Louis Pinto, Kevin de Oliveira, José Vaz do Rio.