Paulo Pisco discursa no Conselho da Europa contra o ódio e a intolerância

O deputado socialista eleito pela Europa participa entre os dias 9 e 11 de abril nos trabalhos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, com uma intervenção no debate sobre “O papel e responsabilidades dos dirigentes políticos na luta contra o discurso de ódio e a intolerância.

Nesta sessão da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa estarão em debate, entre outros temas, o reforço da cooperação com as Nações Unidas para a implementação do programa de desenvolvimento sustentável 2030, criação de um mecanismo europeu para a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, parlamentos sem sexismo nem assédio sexual, o combate aos propósitos e atos de ódio no desporto, a situação dos migrantes e refugiados nas ilhas gregas, redes sociais: criadores de laços sociais ou ameaça aos direitos humanos?.