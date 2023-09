Paulo Pisco destaca “fim de semana emotivo” com portugueses em Paris

No passado fim de semana, o deputado eleito pelo círculo da Europa Paulo Pisco marcou presença em diversas iniciativas da comunidade portuguesa em França, tais como a reunião do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) e o lançamento da Associação Lídia Unindo os Portugueses, em Paris, encontro que considerou “muito emotivo”. No domingo, esteve na festa anual da Rádio Arc-en-Ciel, em Orleães.

No sábado, dia 16 de setembro, o deputado deslocou-se ao consulado-geral de Portugal para participar na reunião do Conselho das Comunidades Portuguesas de França (CCP), onde foram discutidas questões relacionadas com a nova lei deste organismo e com a atividade parlamentar da próxima sessão legislativa na área das comunidades.

No final do dia, o governante atendeu ao lançamento da Associação Lídia Unindo os Portugueses, em Pierrefitte-sur-Seine, uma nova associação que pretende dedicar-se a ajudar crianças com cancro. Segundo o deputado, este foi um um encontro “muito emotivo” que serviu também para homenagear a cofundadora do grupo Lusopress e da iniciativa Portugueses de Valor, Lídia Sales, juntamente com Gomes de Sá.

No domingo, dia 17, Paulo Pisco marcou presença na festa anual da Rádio Arc-en-Ciel, no Parc de Lignerolles, em Orleães.

Entre compromissos da agenda, o deputado passou ainda pela Pastelaria Belém, estabelecimento da portuguesa Natália Martins, no 17º bairro de Paris, lugar já habitual de encontro e convívio da comunidade na capital francesa, onde encontrou a eleita e adjunta do ‘maire’, Lurdes Fernandes.