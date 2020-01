Paulo Pisco defende importância das diásporas na CPLP

Esta sexta-feira, na Universidade Lusófona, em Lisboa, Paulo Pisco, deputado eleito pela emigração, participou na abertura do II “Fórum Permanente Debates da Lusofonia” que tem como tema “Migrações e Diásporas de Língua Portuguesa”. A intervenção do deputado socialista foi sobre “A importância das Diásporas da CPLP”.

A apresentação e saudações iniciais ficaram a cargo de Raquel Flores, Esmeraldo de Azevedo (Coordenador-Geral do Grupo de Cooperação com o Secretariado Executivo da CPLP), Isabel Leitão (Autora e Mentora da Gala Prémios da Lusofonia) e Mário Máximo (Escritor e coordenador do Fórum Permanente Debates da Lusofonia).

No debate foram oradores o Prof. Doutor Pedro Gomes Barbosa (Professor Associado com Agregação no Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – FLUL); Porfírio Silva (Deputado na Assembleia da República e Presidente da Delegação da Assembleia Parlamentar da CPLP) e Tony Tcheca (Escritor e Jornalista). São moderadores Hélder de Oliveira (Economista, Gestor e Administrador da Fundação Portugal/África) e o Mestre José Paulo Oliveira (Presidente do Observatório Lusófono de Atividades Económicas)

A intervenção de encerramento esteve a cargo da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro.