Paulo Pisco defende fim de fotocópia de identificação no voto eleitoral

O deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, esteve na capital francesa nos passados dias 17 e 18 de novembro para tomar parte num conjunto de eventos e iniciativas relacionadas com a comunidade portuguesa em Paris, onde defendeu a necessidade de substituir a exigência da fotocópia do Cartão do Cidadão ou do Bilhete de Identidade no voto no estrangeiro, no evento de lançamento da SEDES Europa.

Paulo Pisco foi um dos participantes convidados para o debate “A Diáspora e as Eleições Portuguesas”, que se sucedeu à cerimónia oficial de lançamento e tomada de posse oficial do presidente da SEDES Europa, no passado sábado, na embaixada de Portugal em Paris.

Neste debate que, entre outros assuntos, abordou temas como os processos eleitorais atualmente existentes no estrangeiro e as vantagens e desvantagens do voto eletrónico, o deputado alertou para a necessidade de substituir a exigência da fotocópia do Cartão do Cidadão no voto no estrangeiro, numa intervenção em que discorreu sobre os sistemas de voto e as próximas eleições legislativas.

O debate contou ainda com a participação do presidente da SEDES, Álvaro Beleza, e do secretário de Estado para a Digitalização, Mário Campolargo, assim como do Vice-Presidente da SEDES Europa, Alfredo Sousa de Jesus, a deputada na Assembleia da República portuguesa, Nathalie de Oliveira, o presidente da Cívica – Associação dos autarcas franceses de origem portuguesa, Paulo Marques, e a coordenadora do Observatório das Comunidades na SEDES, Christine de Oliveira.

Na sexta-feira, dia 17 de novembro, o deputado começou o dia online, participando como relator do Conselho da Europa num webinar internacional sobre “Migração de Crianças”, intervenção que teve por base o seu relatório sobre o ponto da situação relativamente às crianças ucranianas deportadas para a Federação Russa, aprovado em abril deste ano.

Da parte da parte, o deputado deslocou-se ao Consulado-Geral de Portugal para a quinta edição das Jornadas Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Paris, instituição cuja importância sublinhou “no apoio às pessoas em precariedade social, em complementaridade com o consulado, o Governo, a Santa Casa de Portugal e outros organismos congéneres”, numa publicação no seu Facebook.

Na manhã de sábado, dia 18, Paulo Pisco encontrou-se com os impulsionadores de um novo projeto na área da comunicação social, Ponto PT. Segundo o deputado, este projeto será liderado por Dominique Fernandes, contando com a colaboração de Anabelle Fernandes, Lidy Alves e Carla Pinho, e deverá surgir no próximo mês.

No final da tarde, e já após a sua participação na cerimónia e debate da SEDES, o deputado seguiu ainda para a celebração dos 50 anos da Associação Portugal Cultural e Social de Champigny que, segundo o mesmo, “tem um grande significado na história da emigração portuguesa”.

Por fim, o deputado terminou o dia junto da comunidade portuguesa em Paris no 30° Encontro anual dos Batalhenses, onde também esteve o presidente da Câmara da Batalha, Raúl Castro.

Aqui, Paulo Pisco elogiou “o espírito de comunidade” e “o contributo para a construção da França e de Portugal” da associação, evocando o propulsor destes encontros, Batista de Matos, que identificou nas suas publicações nas redes sociais como “uma das referências da comunidades pelas suas lutas na defesa dos portugueses e dos valores de abril, hoje tão atacados em Portugal”.