Paulo Pisco coordena socialistas na comissão das Comunidades

O deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, foi reeleito coordenador dos deputados do PS na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, com 98 dos 100 votos expressos.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, deu na quinta-feira posse à comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas que trata de todos os assuntos da política externa portuguesa, das relações bilaterais e das organizações multilaterais, da cooperação para o desenvolvimento e dos assuntos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa – CPLP, bem como de todas as matérias relativas às comunidades portuguesas.

Fazem parte desta comissão os deputados do PS Ascenso Simões (Vila Real), Carla Sousa (Porto), Edite Estrela (Lisboa), João Azevedo (Viseu), Lara Martinho (Açores), Paulo Porto Fernandes (Fora da Europa), Pedro Bacelar Vasconcelos (Porto), Susana Correia (Aveiro) e Sérgio Sousa Pinto (Lisboa), que foi reconduzido como presidente da Comissão, tendo como “vices” o social-democrata Carlos Gonçalves e o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares.

Paulo Pisco tomou já posse nas duas comissões em que é membro efetivo, nos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e nos Assuntos Europeus.

Fique a saber quais são as 14 comissões parlamentares permanentes da Assembleia da República aqui.