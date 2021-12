Paulo Pisco com alunos de português de Saint-Étienne

O deputado eleito pelo PS na Europa esteve esta quarta-feira em Saint-Étienne, França, para encontros com os alunos dos cursos de português na universidade Jean Monnet daquela cidade.

“O papel da diáspora na construção do país”, é o tema da conferência que Paulo Pisco deu aos alunos do 1º, 2º e 3º anos dos cursos de português na universidade Jean Monnet, de Saint-Étiènne, orientados pela professora Rosa Maria Frejaville, responsável dos Estudos Portugueses naquela instituição e pelo protocolo entre a universidade e o Instituto Camões.

Em seguida, o parlamentar encontrou-se com os alunos de mestrado do curso de português, para falar sobre a atualidade política em Portugal, tendo participado depois no jantar de natal com os alunos de português.