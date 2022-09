Paulo Pisco com agenda preenchida em Paris

O deputado socialista Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, viaja esta semana para Paris, cidade onde vai participar numa série de compromissos oficiais junto de personalidades da área política, empresarial e da comunidade portuguesa.

De acordo com o comunicado enviado ao nosso jornal, Paulo Pisco estará esta sexta-feira, pelas 10h30 (hora local), na inauguração do Salão do Turismo e do Imobiliário de Portugal, que tem lugar no Parque des Expositions. Uma hora mais tarde, o deputado encontra-se com os autarcas portugueses em representação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e, pelas 12h15, tem agendado um almoço de trabalho no restaurante “La Coupole”.

Durante a parte da tarde, Paulo Pisco seguirá para a inauguração da Promenade Aristides de Sousa Mendes, com início às 17h15. Neste evento estarão ainda a Maire de Paris, Anne Hidalgo, o Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

Para finalizar a agenda do dia 23 de setembro, o socialista estará nos eventos que decorrerão sob o tema “Lisbonne sur Seine”, que culminam com o espetáculo Omiri (recriação das tradições portuguesas apresentadas com técnicas modernas de som e imagem), e nos quais acompanhará o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

No sábado, segundo e último dia desta deslocação oficial a França, Paulo Pisco encontrar-se-á com militantes e simpatizantes do PS pelas 12h30, participará na inauguração da exposição com artistas portugueses e franco-portugueses do coletivo Border Lovers “Couples de Rêve, pelas 17h00, e 45 minutos mais tarde finaliza trabalhos com a presença numa cerimónia de assinatura dos atos que celebram a geminação entre Crosne e Vila de Rei.