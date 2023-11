Paulo Pisco com a comunidade portuguesa em Paris

O deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, esteve na capital francesa nos passados dias 17 e 18 de novembro, onde tomou parte num conjunto de iniciativas relacionadas com a migração e associações das comunidades portuguesas residentes em Paris.

Na sexta-feira, dia 17 de novembro, o deputado começou o dia online, participando como relator do Conselho da Europa num webinar internacional sobre “Migração de Crianças”. A sua participação teve por base o seu relatório sobre o ponto da situação relativamente às crianças ucranianas deportadas para a Federação Russa, aprovado em abril deste ano.

Da parte da parte, o deputado deslocou-se ao Consulado-Geral de Portugal para a quinta edição das Jornadas Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Paris. Neste evento presidido por Ilda Nunes, Paulo Pisco abordou a importância da Santa Casa no apoio às pessoas em precariedade social, em complementaridade com o consulado, o Governo, a Santa Casa de Portugal e outros organismos congéneres.

Na manhã de sábado, dia 18, Paulo Pisco encontrou-se com os impulsionadores de um novo projeto na área da comunicação social, Ponto PT. Este projeto será liderado por Dominique Fernandes, contando com a colaboração de Anabelle Fernandes, Lidy Alves e Carla Pinho, e deverá surgir no próximo mês.

Da parte da tarde, Paulo Pisco esteve presente no lançamento e tomada de posse do presidente da SEDES Europa, na embaixada de Portugal em Paris, onde foi um dos convidados para o debate com o tema “A diáspora e as eleições portuguesas” , que se sucedeu à cerimónia oficial.

Neste debate, que contou com a participação do presidente da SEDES, Álvaro Beleza, do secretário de Estado para a Digitalização, Mário Campolargo, e ainda do Vice-Presidente da SEDES Europa, Alfredo Sousa de Jesus, a deputada na Assembleia da República portuguesa, Nathalie de Oliveira, o presidente da Cívica – Associação dos autarcas franceses de origem portuguesa, Paulo Marques, e a coordenadora do Observatório das Comunidades na SEDES, Christine de Oliveira, Paulo Pisco interviu falando sobre processos eleitorais, sistemas de voto e as próximas eleições legislativas, designadamente sobre a necessidade de substituir a exigência da fotocópia do Cartão do Cidadão.

Veja aqui a transmissão em direto do BOM DIA.

No final da tarde, o deputado seguiu ainda para a celebração dos 50 anos da Associação Portugal Cultural e Social de Champigny que, segundo o mesmo, “tem um grande significado na história da emigração portuguesa”, como publicou nas redes sociais.

Por fim, o deputado marcou presença no 30° Encontro anual dos Batalhenses em Paris, onde também esteve o presidente da Câmara da Batalha, Raúl Castro.

Aqui, Paulo Pisco elogiou “o espírito de comunidade” e “o contributo para a construção da França e de Portugal” dos batalhenses, evocando o propulsor destes encontros, Batista de Matos, que identifica como “uma das referências da comunidades pelas suas lutas na defesa dos portugueses e dos valores de abril, hoje tão atacados em Portugal”.