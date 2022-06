Paulo Pisco com a comunidade portuguesa em Hamburgo

O deputado socialista está de quinta a sexta-feira na região de Hamburgo, Alemanha.

Veja aqui o programa completo da visita de Paulo Pisco a Hamburgo:

Quinta-feira, dia 16

15h30 – Visita ao Cemitério Judaico de Hamburgo (Altona), inaugurado em 1611 pelos judeus portugueses que viviam na cidade. Neles estão sepultados muitos judeus sefarditas de origem portuguesa.

17h30 – Visita à Pastelaria Transmontana.

19h30 – Visita ao Bairro Português em Hamburgo.

Sexta-feira, dia 17

12h00 – Visita ao Consulado-Geral de Portugal em Hamburgo e reunião com o Cônsul-Geral, Vasco Seruya e com os funcionários.

18h00 – Participação no lançamento oficial do Núcleo da Associação dos Diplomados Portugueses na Alemanha – ASPPA para Hamburgo e Schleswig-Holstein, com um debate sobre cooperação entre o movimento associativo.

21h00 – Encontro com o presidente da Associação Luso-Hanseática, Luís Pacheco.

Sábado, dia 18

12h00 – Ida à Rádio ao programa Café com Leite e Pimenta, de Jerónimo Barrinho.

13h30 – Visita à empresa de distribuição alimentar Sul.