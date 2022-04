Paulo Pisco com a comunidade de Palma de Maiorca

O deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, desloca-se a Palma de Maiorca, Espanha, esta semana, de quinta a sábado.

Programa da visita de Paulo Pisco:

Quinta-feira, dia 21

20h00 – Jantar com membros da comunidade no restaurante La Lusitana.

Sexta-feira, dia 22

10h00 – Reunião com o vereador na Câmara de Palma, Daniel Oliveira.



11h30 – Reunião com a Diretora Geral dos Assuntos Sociais e Emigração do Governo Balear, Teresa Vallisper.



13h00 – Encontro com membros da comunidade no restaurante português “S’Angel”.



16h00 – Visita à empresa de ótica de Pedro Costa. Manacor.

Sábado, dia 23

11h00 – Visita ao stande de produtos portugueses Bacalhoaria Nacional. Feira de Campos.

20h30 – Cerimónia do 25 de Abril organizada pela Casa Portuguesa de Mallorca, que festeja o seu 9º aniversário. A Casa de Portugal de Mallorca é presidida pelo conselheiro do CCP Fernando Cabaço.