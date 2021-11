Paulo Pisco: a palavra “emigrante” não nos deixa evoluir

Paulo Pisco, deputado eleito pelo círculo da Europa, afirmou este sábado, em Düsseldorf, no âmbito da conferência Portugal+, que “é necessário evoluir e deixar de dizer de chamar ‘emigrantes’ aos portugueses residentes no estrangeiro”.

Na sua intervenção, durante a cerimónia de abertura do evento, o representante socialista voltou a dar destaque a este tópico, que também defendeu em Paris, no 20.º aniversário do BOM DIA.

Assista em baixo à conferência completa:

