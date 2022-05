Paulo Lobo: um fotógrafo em busca do grão perdido

Paulo Lobo apresentou esta semana o seu segundo livro de fotografia “Les nuits rêvées d’un loup en hiver”, que o próprio descreve como uma “busca do grão perdido”.

A paixão do português, residente no Luxemburgo, pela fotografia vem de longe. As suas imagens refletem esse passado e uma estética do tempo em que as fotografias se tiravam com máquinas analógicas e numa película.

Paulo Lobo afirma que gosta do grão, da desfocagem, do filme e da química, e de TMax 3200 e HP5+, Pancro 400 e Rollei Retro. Porque, afirma, citando “outro” que dizia que “só se pode ver as coisas realmente quando se faz um esforço para imaginá-las”.

Depois de” Dans un souffle la nuit”, Paulo Jorge Lobo propõe este segundo livro, no qual explora mais uma vez os tempos lentos e as ruas adormecidas.

O novo trabalho de Paulo Lobo, “Les nuits rêvées d’un loup en hiver” foi apresentado no Centro Cultural Português – Camões Luxemburgo no dia 30 de maio.

