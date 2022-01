Paulo Gomes: treinar na Arábia Saudita é uma oportunidade

“Já trabalho neste mercado há algum tempo, e penso que quando és um bom profissional mais cedo ou mais tarde acabas por ser requisitado”, disse ao BOM DIA aquele que é treinador do Al-Khaleej Club of Saihat desde o final de 2021, um clube de futebol, localizado em Jeddah, que disputa a segunda liga da Arábia Saudita.

Paulo Gomes foi jogador do FC Porto, do Naval 1º de Maio, do Lousada, entre outros clubes portugueses, tendo depois optado pelo Luxemburgo, onde foi atleta do Hamm Benfica, que anos depois veio a treinar, assim como outros clubes do grão-ducado tais como o Pétange ou o Avenir de Beggen.

A ida para Arábia Saudita “foi um projeto que me foi proposto, no qual eu não conhecia a realidade”, disse o treinador que passou por dois clubes antes de assumir a posição de treinador do Al-Khaleej no final de 2021.

Paulo Gomes sente-se bem no futebol da Arábia Saudita. “Hoje estou bem identificado. O país dispõe de boas infraestruturas para trabalhar e a figura do treinador é bastante respeitada”, explicou ao BOM DIA o treinador que também assinou comentário de futebol nas nossas páginas.

Para Gomes, a mudança para o Al-Khaleej “é uma nova oportunidade, um novo desafio, um clube com história na primeira liga” e que, assegura, “tem ideias concretas em relação ao futuro”.

Apesar da ambição, o treinador luso insiste que “o meu objetivo principal é ganhar o próximo jogo”, diz com um sorriso, até porque “nesta profissão não podes fazer planos a longo prazo”.



Em relação a um possível regresso ao futebol europeu “claro que um dia isso vai voltar a acontecer”, mas, por enquanto, Paulo Gomes não pensa nisso até porque “vivemos em globalização e o futebol, assim como a vida, são universais”.

