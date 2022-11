Paulo Gomes, o treinador das arábias

O Al-Jabalain, que recentemente despediu Carlos Pinto do comando da equipa, oficializou, esta quinta-feira, a chegada de Paulo Gomes, 47 anos, como novo treinador, ele que já tem larga experiência no futebol saudita, depois de ter orientado Najran SC e Al Khaleej como técnico principal e de ter sido coordenador de formação do Al-Wehda.

“Estou muito feliz por chegar ao Al Jabalain. É um clube muito forte e que tem um plantel bastante qualificado. Espero poder ajudar o grupo na busca pelos objetivos da temporada. Chego muito motivado ao Al Jabalain e com sede de vitórias. Conheço bem a liga, tem fortes equipas e sei que vamos enfrentar grandes adversários”, disse o português que jogou e treinou no Luxemburgo, tendo sido ainda colunista e comentador do BOM DIA.

O Al Jabalain atualmente ocupa a 10ª ligar na classificação, com 14 pontos. Nos últimos cinco jogos, o Al Jabalain foi derrotado em três partidas, venceu uma e empatou outra.

Paulo Gomes comentou o momento atual da equipa e o que espera nesta sua chegada: “o clube vive um momento de instabilidade na tabela. Nas últimas partidas, a equipa não tem conquistado bons resultados, apesar de ter feito bons jogos. Acredito no plantel, tem jogadores de qualidade e vamos trabalhar para elevar o nível das atuações e conquistar bons resultados para a sequência da temporada”, concluiu.