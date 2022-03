Paulo Gomes lidera segunda liga saudita

O Al Khaleej, equipa liderada pelo treinador luso, tem cinco pontos de vantagem para o terceiro colocado, Al Wehda, e quatro pontos para o segundo, Al Jabalain, na segunda divisão da Arábia Saudita.

“O grupo é ambicioso. Faltam ainda jogar 10 partidas, são 30 pontos em disputa. O ideal é pensar e trabalhar para vencer o próximo jogo. Temos ótimos adversários bem orientados que se reforçaram muito bem e que estão também num bom momento. Precisamos de respeitar cada um deles”, vincou o treinador português, de 46 anos, em declarações ao jornal Record.

Paulo Gomes jogou em várias equipas portuguesas, foi treinador no Luxemburgo, e atualmente está na Árabia Saudita, dirigindo desde o início da época o Al Khaleej.

“A equipa acabou por assimilar bem a ideia de jogo e neste momento tem dado a resposta certa a cada partida que passa. Naturalmente que é importante estar no topo nesta altura. No entanto, sabemos que a qualquer momento as coisas podem mudar, por isso, temos que manter o foco nas próximas partidas até o final”, afirmou.

