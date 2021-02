Paulo Fonseca pede atitude para vencer o Braga

O treinador Paulo Fonseca disse esta quarta-feira que a Roma tem que ter a ambição de vencer o Sporting de Braga, apesar do triunfo conseguido na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

A equipa italiana, orientada pelo técnico português, venceu na primeira mão, em Braga, por 2-0, e está em clara vantagem para seguir em frente, mas, para Paulo Fonseca, a “eliminatória não está fechada”.

“Vimos uma equipa muito forte do Braga [na primeira mão] e temos que ter a atitude certa amanhã [quinta-feira]. Conheço bem a mentalidade daqueles jogadores e do clube e sei que vão querer dar a volta ao resultado, por isso, a eliminatória não está fechada, temos que ter ambição de vencer a partida e não apenas geri-la”, disse o antigo treinador dos bracarenses.

Depois do jogo com o Sporting de Braga, a Roma recebe, no domingo, o AC Milan, na liga italiana, prova na qual ocupa a quarta posição, a cinco pontos dos milaneses, segundos classificados, mas, para o treinador português, desde o início da época, “todos os momentos são decisivos”.

“Neste momento, penso apenas na partida com o Braga, que será difícil, não quero pensar ainda no jogo com o AC Milan. Devemos fechar primeiro a eliminatória e, depois, pensaremos nesse jogo”, disse.

Com alguns jogadores lesionados, o técnico confirmou que El Shaarawy, sentado ao seu lado na conferência de imprensa, será titular na quinta-feira.

“Será um grande erro pensarmos no jogo com o AC Milan, porque amanhã [quinta-feira] temos um jogo fundamental e o nosso objetivo é conseguir o apuramento”, sustentou o avançado italiano.

El Shaarawy frisou a “forte identidade” da equipa romana, caracterizada por “muita posse de bola” e com jogadores de qualidade, tornando “mais fácil fazer o jogo que o treinador pede”.

Sporting de Braga e Roma defrontam-se a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, jogo que será arbitrado pelo sueco Andreas Ekberg.