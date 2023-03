Paulo Fonseca e os elogios que lhe fazem os jogadores do Lille

Paulo Fonseca chegou ao Lille com a tarefa de reavivar o clube. Apesar da saída de jogadores fundamentais, o técnico português conseguiu criar uma equipa competitivas recorrendo a jogadores das camadas jovens, contratações muito específicas e aproveitando o melhor de alguns jogadores já existentes no plantel.

Parte do sucesso da equipa foi revelado pelo avançado internacional canadiano Jonathan David: “Ele [Paulo Fonseca] é muito simpático, uma pessoa impecável. Nós podemos “brincar” muito com ele, passar bons momentos. Não é o tipo de treinador que perde a cabeça facilmente com os jogadores, nós podemos falar com ele sobre qualquer tema. Para mim, isso é muito é importante. É bom ter um treinador como ele que faz a diferença dentro e fora do campo”, disse o jogador de 23 anos numa entrevista à Winamax FC.

A protagonizar a sua melhor temporada com o Lille, com 21 golos e 4 assistências sob o comando Paulo Fonseca, Jonathan David reconhece a importância do treinador português no seu desenvolvimento em campo. “No início, ensinou-me muito sobre como chegar rapidamente às entrelinhas e ajudar os médios a combinar, mas agora também quer que eu seja capaz de encontrar a profundidade. Na verdade, tenho de saber quando tenho de avançar e quando tenho de voltar para o meio, tendo sempre contacto com os médios. Tenho de ser versátil e saber ser bom em relação ao adversário. Ser um atacante versátil é a coisa mais importante. Depois há outras coisas de que nem sempre falo com Fonseca, mas falo muito com o seu assistente, porque ele gosta dos movimentos dos atacantes. Ele mostra-me muitos vídeos sobre o que posso melhorar, e nós falamos muito sobre certos movimentos”.

O internacional canadiano tem sido um jogador chave no Lille de Paulo Fonseca, que ocupa a 6.ª posição no campeonato francês e luta para terminar a Ligue 1 nos lugares de competições europeias.