Paulo Fonseca deixa Roma no final da época

O treinador português Paulo Fonseca vai deixar a Roma no final da época, informou esta semana o atual sétimo classificado da Liga italiana na sua página oficial.

“Em nome de todos na AS Roma, gostaríamos de agradecer ao Paulo pelo seu trabalho árduo e liderança nos últimos dois anos”, assinalou o presidente dos romanos, Dan Friedkin, desejando ao português o melhor para o futuro, numa altura em que a equipa atravessa a sua pior série de resultados.

O anúncio da saída de Paulo Fonseca no final da temporada acontece após a pior fase da equipa, que, nos últimos seis jogos, perdeu quatro e empatou dois, um dos quais a ditar praticamente a eliminação nas meias-finais da Liga Europa.

No jogo da primeira mão, em Old Trafford, a equipa perdeu por 6-2, estando o segundo jogo agendado para quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma.

Na Série A, os romanos não vencem há quatro jornadas, com um empate e três derrotas, a última das quais no domingo em casa da Sampdoria (2-0), num cenário que deixou a equipa praticamente a lutar só pela vaga na futura Liga Conferência Europa (LCE).

A quatro jornadas do final do campeonato, a Roma é sétima classificada, a nove pontos da rival Lazio, no sexto e último lugar de acesso à Liga Europa.

“Quero agradecer ao Paulo todo o seu trabalho no clube nas duas últimas épocas”, disse também Tiago Pinto, diretor geral do clube, que chegou à Roma em janeiro, cessando funções no Benfica.

No comunicado, também Paulo Fonseca deixou uma mensagem de despedida, com o treinador a agradecer a todos e a lembrar que ainda existem jogos importantes até final da época e que todos querem vencer.

“Ainda temos jogos importantes até final da época, que queremos vencer e continuaremos a dar tudo para que assim seja”, disse.

Antes da Roma, com a qual tinha assinou contrato até final desta temporada, Paulo Fonseca, de 48 anos, treinou os ucranianos do Shakhtar Donetsk, o Sporting de Braga, o Paços de Ferreira, o FC Porto e o Desportivo das Aves, entre outros.