Paulo Domingues: trabalhar com as comunidades foi experiência única

“Esta semana, e após 1306 dias de trabalho intenso, cessei as minhas funções de Chefe de Gabinete da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas”, afirma numa publicação nas redes sociais Paulo Domingues que assumiu essas funções com dois secretários de Estado, José Luís Carneiro e Berta Nunes.

E é aos dois membros do governo com quem trabalhou que agradece a confiança e deseja “felicidades e muitos sucessos para os mandatos que agora iniciam, enquanto Ministro da Administração Interna e Deputada à Assembleia da República, respetivamente”.

Paulo Domingues define as funções que desempenhou como “uma experiência única e extremamente enriquecedora, num dos períodos mais exigentes e desafiantes no acompanhamento às Comunidades Portuguesas espalhadas pelo Mundo, marcados pelas crises do Ciclone Idai, da Pandemia SARS.CoV-2 e da Ucrânia, exigindo respostas céleres por parte das autoridades portuguesas. Muito foi feito e mais havia ainda por fazer”.

Considera que deixa esta posição com “sentido de dever cumprido” e agradece a uma série de personalidades “cujo contributo foi decisivo para os resultados alcançados”.

Paulo Domingues termina agradecendo o apoio da sua família e desejando “as maiores felicidades e êxitos ao atual Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas para a legislatura que agora se inicia. O seu sucesso será o êxito da nossa Diáspora”, conclui.