Paulo Cafôfo visita portugueses em Bordéus

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, estará esta sexta-feira em Bordéus para assinalar o 35.º aniversário da associação “Comité Nacional de Homenagem a Aristides de Sousa Mendes”.

O programa do governante inclui ainda visita ao Consulado-Geral de Portugal em Bordéus, bem como contactos com representantes de instituições associativas, culturais, empresariais e políticas da comunidade portuguesa na região.

No quadro da Temporada Cruzada Portugal-França, o SECP terá também oportunidade de visitar a exposição “Les peninsules demarrés”, organizada pelo Fundo regional de arte contemporânea da Nova Aquitânia, e de assistir ao espetáculo Hark!, de Luísa Saraiva & Senem Gökçe Oğultekin.

A visita, centrada na celebração do papel do antigo cônsul português em Bordéus e das iniciativas que perpetuam a sua memória, enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”, com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da nossa diáspora.