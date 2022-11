Paulo Cafôfo visita comunidades portuguesas na África do Sul

A deslocação oficial do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, junto de portugueses e de lusodescendentes na África do Sul decorre de 8 a 12 de novembro, com um itinerário que começa na Cidade do Cabo e passa por Durban, Joanesburgo, Benoni e Pretória.

A visita enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”, com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente,

contribuir para uma visão atual da nossa diáspora.

O SECP, para além dos Consulados-Gerais de Portugal na Cidade do Cabo e de Joanesburgo, do Consulado Honorário de Durban, bem como da Embaixada e secção consular de Pretória, visitará e manterá contactos com diferentes instituições e associações, na perspetiva de aprofundar o conhecimento da comunidade portuguesa na África do Sul, designadamente nas dimensões de participação cívica e social, bem como de afirmação de identidade cultural e integração.

Esta deslocação tem particular enfoque na vertente económica e empresarial percorrendo a multiplicidade de facetas da comunidade lusa na África do Sul, nos seus exemplos de empreendedorismo.

A agenda prevê visitas desde empresas multinacionais, presentes em várias geografias, ao pequeno comerciante empreendedor, que labora no mercado abastecedor, contemplando ainda o setor primário, no caso, as pescas. O mercado abastecedor de Joanesburgo é das maiores superfícies comerciais do mundo de venda de produtos frescos e ali trabalham mais de uma centena de portugueses

e lusodescendentes.

A comunidade portuguesa na África do Sul conta com mais de cem mil cidadãos nacionais, conforme as inscrições consulares registadas.

