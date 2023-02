Paulo Cafôfo visita comunidade portuguesa de Marselha

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, visita, nos próximos dois dias, as comunidades portuguesas e lusodescendentes na área consular de Marselha. Esta deslocação enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”.

O programa inclui, no dia 17 de fevereiro, uma visita ao Consulado-Geral de Marselha e à Universidade de Aix-Marseille, bem como contactos com a delegação Sul da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. A tarde de sexta-feira integra ainda um encontro do SECP com o Maire de Sainte-Maxime, bem como visita a exemplos de investimento e empreendedorismo de portugueses na região. Terão também lugar várias reuniões com as responsáveis do CICL das regiões de Marselha e Nice.

No sábado, dia 18 fevereiro, o Secretário de Estado visita a cidade de Beausoleil, onde cerca de 30-40% da população é de origem portuguesa, e estará presente na cerimónia junto ao monumento de homenagem aos portugueses caídos na I Grande Guerra do Cemitério de Beausoleil. Da agenda do dia faz ainda parte uma reunião com o Maire de Beausoleil e encontro com elementos da comunidade.

À tarde, o SECP visita as instalações do Consulado Honorário em Nice e mantém encontros com representantes de algumas associações.

Na agenda desta deslocação destacam-se as vertentes de contacto com funcionários e o acompanhamento do serviço público prestado pelos postos consulares, o relacionamento com as autoridades locais de zonas de forte concentração de portugueses e lusodescendentes, bem como o conhecimento das realidades das comunidades portuguesas nos planos do associativismo, do empreendedorismo e da cultura e língua portuguesa.