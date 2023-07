Paulo Cafôfo visita comunidade lusa de Jersey e Guernsey

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, visita as ilhas britânicas de Jersey e Guernsey, com o objetivo de contactar as comunidades portuguesas e lusodescendentes residentes.

O programa da deslocação inclui visitas a empresas lideradas por portugueses e lusodescendentes, encontros bilaterais com as autoridades locais e encontros com organizações associativas, empresários e demais membros da comunidade portuguesa. O SECP vai ainda reunir-se com autoridades locais e da sociedade civil para discutir assuntos de interesse mútuo, bem como para explorar oportunidades de cooperação.

Destaca-se mais uma etapa do processo, em curso, de transformação pedagógica do Ensino do Português no Estrangeiro, com uma aposta em novos conteúdos e novas plataformas digitais. A este propósito, no primeiro dia, o SECP irá estar presente na cerimónia de entrega de equipamentos aos estudantes do ensino do português, na Câmara Municipal de St. Helier, Jersey.

A deslocação enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”, com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da diáspora.

A comunidade portuguesa desempenha um papel muito relevante no tecido social e económico nas Ilhas do Canal, verificando-se uma significativa concentração de nacionais portugueses em particular na Ilha de Jersey. Os dados estatísticos do censo local indicam que os cidadãos portugueses na Ilha de Jersey correspondem a 8% do total da população da ilha, perto de 9 mil, com estatuto de residente. Em Guernsey, cerca de 1700 cidadãos portugueses são titulares de estatuto de residente.