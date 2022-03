Paulo Cafôfo Secretário de Estado das Comunidades

O primeiro-ministro apresentou este domingo ao Presidente da República a proposta de nomeação de 38 secretários de Estado para o XXIII Governo Constitucional, dos quais 15 são novos e 23 vão transitar do executivo cessante.

A Secretaria de Estado das Comunidades vai mudar de mãos. Berta Nunes assume o seu lugar na Assembleia da República pois foi eleita pelo distrito de Bragança e Costa escolheu o ex-presidente da Câmara do Funchal e antigo líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo.

Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo é professor de carreira. Nasceu no Funchal em 18 de maio de 1971, na Freguesia de Santa Luzia. Tem dois filhos,

Licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Tornou-se professor de História e exerceu docência em várias escolas da Região Autónoma da Madeira, a par de diversos cargos de direção nos Conselhos Executivos e Pedagógicos.

Foi eleito Presidente da Câmara Municipal do Funchal no dia 29 de setembro de 2013, pela Coligação Mudança, pondo fim à hegemonia do PSD na principal Câmara da Região, onde sempre teve maioria absoluta.

Foi presidente da AMRAM – Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira e da CMU – Confederação dos Municípios Ultraperiféricos.

Em 2017, candidatou-se novamente à presidência do Funchal através da coligação Confiança, alcançado a maioria absoluta com 42,05%.

Renunciou ao mandato de presidente da Câmara Municipal do Funchal a 1 de junho de 2019, com vista a ser candidato a presidente do Governo Regional da Madeira, indicado pelo Partido Socialista, nas eleições legislativas regionais de 2019. Obteve a maior votação de sempre do PS, com 35,76%, elegendo 19 deputados.