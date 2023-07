Paulo Cafôfo presente no Dia do Emigrante de Montalegre

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, estará presente nas celebrações do Dia do Emigrante de Montalegre, no próximo dia 10 de agosto. Ao longo de todo o dia o município tem agendado um vasto leque de atividades em homenagem aos portugueses da diáspora.

O Dia do Emigrante celebra-se no dia 10 do próximo mês e o Município de Montalegre está a preparar um dia cheio de iniciativas que pretende exaltar a importância da emigração, “pilar fundamental na identidade do concelho”, como se pode ler na página de Facebook do município.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, já confirmou a sua presença nesse dia, com uma visita à sede do concelho onde “irá confraternizar com a comunidade emigrante barrosã”, pode ler-se no comunicado oficial que dirigiu ao município.

As celebrações em homenagem aos portugueses da diáspora começam ainda na véspera, na noite de quarta-feira, dia 9 de agosto, com uma atuação de Herman José acompanhado pela Banda de Parafita.

No dia 10, dia em que Paulo Cafôfo está em Montalegre, a autarquia anuncia um dia cheio de diferentes atividades, que incluem um grupo de bombos (Rufas de Balteiro), cabeçudos, ranchos e concentração de concertinas, destacando ainda a tradicional “Feira do Prémio”, a final do torneio de chegas de bois de raça barrosã e o arraial na Praça do Município.

Como cabeça de cartaz do arraial, o concelho traz “um dos reis da música popular” portuguesa, sendo José Malhoa o artista principal a trazer música ao município no final do dia, que segue noite dentro com com atuação dos Dj’s Echosound.Conheça a programação completa aqui.