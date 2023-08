Paulo Cafôfo passa uma semana com portugueses da Venezuela

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, desloca-se à Venezuela para uma visita que passará por cinco localidades “e que permitirá o contacto próximo com as comunidades portuguesas e lusodescendentes residentes”, pode ler-se em comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Acompanhado pelo Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, o programa da deslocação, que arranca esta sexta-feira, inclui um importante pendor de avaliação dos apoios sociais prestados à comunidade portuguesa na Venezuela. Além de encontros com organizações associativas, empresários e demais membros da comunidade portuguesa, da agenda constam ainda visitas à rede consular, à rede médica portuguesa e a equipamentos de ação social.

No âmbito desta deslocação, o Secretário de Estado Paulo Cafôfo participa também na cerimónia de entrega de equipamentos digitais e respetivos conteúdos pedagógicos aos estudantes do ensino do português, no Instituto Português de Cultura, em Caracas. Trata-se de mais uma etapa do processo de transformação pedagógica do Ensino do Português no Estrangeiro que está em curso.

Destaque ainda para apresentação de protocolo de cooperação do Leitorado de Língua Portuguesa, na Universidade Central da Venezuela, que decorre no último dia da visita.

A deslocação enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”, com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da diáspora.

A comunidade portuguesa na Venezuela é extensa e reside um pouco por todo o país. Perto de 182 mil cidadãos nacionais estão registados na rede consular e desempenham um papel muito relevante no tecido social e económico, principalmente no comércio e na indústria.

Agenda Pública – 1 a 7 de setembro

O programa oficial contempla diversos momentos. Os que se seguem (com horários locais) são os referenciados para efeito de eventual acompanhamento pelos Órgãos de Comunicação Social:

Dia 1 (sexta-feira) – Caracas

11h30 – Visita à Rede Médica Portuguesa no Chacao, no Centro Letónia

15h00 – Reunião com Cônsules Honorários, Conselheiros das Comunidades e Adido Social para avaliação da situação social da comunidade portuguesa (Hotel Renaissance)

Dia 2 (sábado) – Caracas

10h30 – Visita às instalações da Sociedade de Beneficência das Damas Portuguesas Caracas

11h40 – Visita às instalações do Centro Português de Caracas

15h00 – Reunião com a Direção do Instituto Português de Cultura

16h00 – Digitalização da Rede de Ensino do Português no Estrangeiro: entrega de equipamentos aos alunos

Dia 3 (domingo) – Los Teques + Las Tejerias

10h30 – Entrega da Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas ao Presidente da Associação dos Amigos de Nossa Senhora de Fátima e Secretário-Geral da Conferência Episcopal Venezuelana no Santuário Nossa Senhora de Fátima

15h00 – Visita a agricultores (floricultura) em Los Teques

16h15 – Visita a Las Tejerias: encontro com a comunidade portuguesa

Dia 4 (segunda-feira) – Valência

12h25 – Visita ao Centro Social Madeirense

15h30 – Visita às instalações da CAVENPORT Carabobo + reunião com a Direção + Entrega da Placa de Honra das Comunidades Portuguesas + Encontro com a Direção da Associação Só- Bem

18h00 – Visita à Casa Portuguesa Venezolana del Estado Carabobo

Dia 5 (terça-feira) – Maracay

10h00 – Visita à Casa Portuguesa de Arágua + Visita à Rede Medica Portuguesa + Visita ao Lar Geriátrico e Reunião com a Direção

Dia 6 (quarta-feira) – Caracas

10h00 – Visita ao Lar Padre Joaquim Ferreira

14h30 – Visita a famílias portuguesas carenciadas apoiadas pelo programa Angeles Lusitanos, da ONG Regala una Sonrisa

Dia 7 (quinta-feira) – Caracas

11h30 – Encontro com Reitor da Universidade Central da Venezuela + Protocolo de Cooperação do Leitorado de Língua Portuguesa

13h00* – Encontro com os jornalistas: balanço da visita (Hotel Renaissance – hora indicativa).