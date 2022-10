Paulo Cafôfo na abertura do Portugal+ em Genebra

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, que inicia esta terça-feira uma visita de cinco dias às comunidades portuguesas residentes na Suíça, intervém na abertura da conferência Portugal+, organizada pelo BOM DIA.

A deslocação, cujo programa prevê o contacto com as comunidades lusas residentes em seis cantões – cantão de Zurique, cantão de Berna, cantão de Neuchâtel, cantão de Valais, cantão de Vaud, cantão de Genebra – enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”, com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da nossa diáspora.

A comunidade lusa nos seis cantões em visita pelo SECP ascende a 66% do total da comunidade no país, reunindo mais de 172 mil portuguesas e portugueses.

O programa inclui contacto com o serviço público prestado pelos consulados e seus funcionários, com representantes da comunidade nas diferentes áreas dos serviços, à indústria – com visita à unidade fabril da empresa Calçada Polissage SA, em Le Locle, passando pela academia, o associativismo e a participação política.

O Secretário de Estado Paulo Cafôfo manterá encontros com os funcionários consulares, com visita prevista aos Consulados-Gerais de Portugal em Zurique e em Genebra, secção consular em Berna, bem como ao escritório consular de Sion, e terá ainda a oportunidade de ouvir alunos, professores e responsáveis de coordenação do ensino da língua portuguesa na Suíça. Haverá ainda uma deslocação à Universidade de Genebra, onde assistirá à conferência proferida pela Profª Lídia Jorge.

Dos encontros com a comunidade lusa, que se multiplicam nas localidades a que se desloca, incluindo no Centro Português de Neuchâtel, que completou 50 anos de existência, destaca-se o encontro, que terá lugar no Consulado-Geral de Portugal em Genebra, com dirigentes associativos, membros do conselho consultivo de Genebra e Conselheiros eleitos do Conselho das Comunidades Portuguesas.

O programa da deslocação integra ainda, na quarta-feira, uma reunião, em Berna, com a Secretária de Estado para as Migrações, Christine Schraner Burgener, e na quinta-feira um encontro com o Presidente do Governo do Cantão do Valais, Roberto Schmidt.

No sábado, dia 29 outubro, o Secretário de Estado participa na sessão de abertura da conferência Portugal+ Genebra 2022 (Portugal Positivo) no Collège de Pinchat, em Carouge, Genebra.

