Paulo Cafôfo intervém no próximo Encontro da Rede EPE

Paulo Cafôfo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, intervém esta quinta-feira no encerramento do 7.º Encontro da Rede de Ensino Português no Estrangeiro, em Lisboa.

Com início agendado para as 9h30 no Auditório CGD do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), o certame, organizado pelo Instituto Camões, será focado no tema “Cultura e Cidadania”.

A intervenção de Paulo Cafôfo será realizada na sessão de encerramento.

Acompanhe em direto todo o encontro através desta ligação.