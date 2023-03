Paulo Cafôfo iniciou uma semana de visita à Alemanha

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo já está a percorrer a Alemanha, numa visita ao país que inclui serviços consulares, escolas, empresas e, obviamente, encontros com a comunidade portuguesa.

Esta terça-feira, Cafôfo esteve numa recepção com dirigentes associativos e elementos da comunidade portuguesa da região de Berlim, onde se estima residirem cerca de 6% de todos os portugueses e lusodescendentes radicados na Alemanha.

Segundo o governante, debateu com a comunidade as questões ligadas ao atendimento consular, “o vigor do associativismo da comunidade portuguesa na região, com o estabelecimento de associações que se dedicam à promoção da cultura e língua portuguesas”, mas também o apoio ao investimento no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa “com o empréstimo, a professores e alunos, de tablets equipados com conteúdos digitais”.

Esta terça-feira, Paulo Cafôfo visitou a Secção Consular da Embaixada de Portugal em Berlim, onde “trocou impressões sobre o atendimento à comunidade e contínua melhoria dos serviços”.

O Secretário de Estado das Comunidades abordou também com a coordenadora do ensino do português “a dinamização do ensino da nossa língua na Alemanha”.

No Bundestag, Cafôfo reuniu com a deputada Catarina dos Santos Wintz, membro do grupo parlamentar de amizade Alemanha-Portugal. “Discutimos o relacionamento bilateral entre os dois países, a integração dos nossos cidadãos e a relevância da participação cívica e política das novas gerações de lusodescendentes”, afirmou o Secretário de Estado.