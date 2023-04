Paulo Cafôfo inaugura Centro de Vistos em Cabo Verde

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, desloca-se a Cabo Verde, entre os dias 12 e 15 de abril, para presidir à inauguração das novas instalações do CCV – Centro Comum de Vistos, dotado de melhores instalações e equipamento informático para efeitos de emissão de vistos de curta duração para espaço Schengen.

Do programa assinalam-se encontros de trabalho com autoridades locais, previstos com o Primeiro-Ministro cabo-verdiano, o Ministros dos Negócios Estrangeiros, o Ministro das Comunidades e com o Presidente da Câmara de S. Vicente.

A agenda integra contacto com funcionários consulares e diplomáticos, na Praia e no Mindelo, visita ao Leitorado Camões e Centro de Língua Portuguesa na UNI-CV, na Praia, aos Polos do Mindelo do Centro de Língua Portuguesa – UNI-CV e do Centro Cultural Português, bem como encontros com representantes da comunidade portuguesa.

O SECP terá ainda a oportunidade de conhecer o Centro Nacional de Artesanato e Design e o Centro Cultural do Mindelo, tal como de se associar às comemorações do Dia da Cidade do Mindelo.

A visita enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”, com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da nossa diáspora.

Residem em Cabo Verde mais de vinte mil portugueses, incluindo duplos nacionais.