Paulo Cafôfo distribui tablets pela rede de Ensino de Português no Estrangeiro

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, encontra-se, desde esta sexta-feira, em Hamburgo, para uma visita de dois dias, no âmbito da qual será efetuada a primeira entrega de tablets do Programa de Digitalização do Ensino de Português no Estrangeiro (EPE) com fundos do PRR, destinados a alunos, professores e leitores.

A deslocação, que integra também encontros com representantes da comunidade portuguesa, assinala mais uma etapa do processo, em curso, de transformação pedagógica do EPE, com uma aposta em novos conteúdos e novas plataformas digitais.

A Digitalização do EPE, num investimento de cerca de 17 milhões de euros, contribui para assegurar que cada vez mais alunos portugueses e lusodescendentes, em diferentes geografias, tenham acesso à aprendizagem do português e da cultura portuguesa.

O Ensino do Português no Estrangeiro é uma das prioridades de atuação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no âmbito da promoção da Língua e Cultura Portuguesas, consolidando o trabalho de reforço estratégico e a dinâmica de alargamento da rede de ensino no estrangeiro, bem como reforçando a certificação da Língua portuguesa, apostando na transição digital do EPE.