Paulo Cafôfo comemora 10 de Junho na Namíbia

O Secretário de Estado Paulo Cafôfo celebra o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas junto dos portugueses e lusodescendentes residentes na Namíbia, cujas principais cidades de fixação são a capital Windhoeck, mas também Walvis Bay e Rundu.

“Trata-se de uma comunidade com cerca de 600 portugueses com registo de morada naquele país que, na sua maioria, reside na Namíbia há cerca de três gerações, destacando-se o sucesso da integração na sociedade local”, pode ler-se em comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Leia aqui a mensagem alusiva ao 10 de Junho do Secretário de Estado das Comunidades.

Programa de Paulo Cafôfo:

Dia 8 de junho, quinta-feira | Walvis Bay

– Visita à empresa Embwinda Fishing Company, de um empresário português do setor das pescas

– Jantar com empresários portugueses em Walvis Bay

Dia 9 de junho, sexta-feira | Walvis Bay

– Encontro com o Mayor de Walvis Bay, Trevino Forbes

– Visita ao monumento a Diogo Cão

– Visita de cortesia ao Governador de Erongo, Neville Andre Itope (possível visita ao Padrão Diogo Cão, a confirmar)

– Visitas a empresas portuguesas

– Jantar com Comunidade Portuguesa

Dia 10 de junho, sábado | Windhoeck

– Encontro com comunidade portuguesa, por ocasião do 10 de junho, organizado pela Academia do Bacalhau da Namíbia:

Programa inclui momento solene, discursos e um momento musical com Edna João, Ladislau e Daniela Faria.

Dia 11 de junho, domingo | Windhoeck

– Visita à Embaixada de Portugal em Windhoeck