Paulo Cafôfo celebra Dia Mundial da Língua Portuguesa em França

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, desloca-se a Nice/Beausoleil, esta sexta-feira e sábado, para contactos previstos com funcionários consulares e diplomáticos, encontros de trabalho com autoridades locais, bem como encontros com empresários e representantes da comunidade portuguesa na região.

O SECP terá oportunidade de assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa em diferentes momentos ligados à educação e à cultura, ilustrando também a importância e reconhecimento da língua portuguesa como um ativo global. Para além do encontro com a comunidade portuguesa de Beausoleil, a agenda integra uma visita aos ateliers de língua portuguesa organizados pelo Consulado-Geral de Portugal em Marselha e pela Mairie de Beausoleil. Estas ações, organizadas no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa, pretendem sensibilizar crianças e adultos para o papel internacional da língua portuguesa, de forma lúdica, sendo dirigidos tanto a portugueses como a estrangeiros. Num outro momento, destaca-se também a visita ao Collège Risso, uma escola primária pública, que disponibiliza ensino de português através de protocolo com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

O programa prevê ainda uma visita à Villa Arson, equipamento importante no tecido cultural e criativo do sul de França, no qual Portugal tem sido bem acolhido ao longo dos últimos anos, e recentemente durante a Temporada Portugal-França 2022, tal como a presença num encontro, com mais de cem empresários portugueses da região, na Gala organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa Provence-Alpes-Côte d’Azur, evento no qual são premiadas empresas e empresários, que se distinguem pela sua ação e inovação.

A deslocação a Nice/Beausoleil enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”, com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da nossa diáspora.