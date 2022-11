Paulo Cafôfo atento às necessidades da comunidade na África do Sul

Paulo Cafôfo, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, assinalou o final da sua visita oficial aos portugueses e lusodescendentes residentes na África do Sul com promessas aos empresários e aos cidadãos em situações de carência socioeconómica.

“Deparei-me com um conjunto de empresários de origem portuguesa que lideram negócios pujantes e dominam mercados importantes. Exemplos de empreendedorismo, sucesso e ambição. Para dar destaque à pujante diáspora empreendedora da África do Sul e gerar sinergias entre os empresários e Portugal, daremos arranque a um Fórum Empresarial África do Sul – Portugal a decorrer no próximo ano”, assumiu através de um balanço publicado no Facebook.

Quanto à situação de vulnerabilidade em que se encontram alguns portugueses e lusodescendentes no país, Paulo Cafôfo propôs a elaboração de um mapeamento, bem como de um desenho de um plano de “respostas sociais adequadas para fazer face a este problema”.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas recordou também a realização das festividades do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na África do Sul, já no próximo ano.