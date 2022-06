Paulo Cafôfo ao encontro dos portugueses no Reino Unido

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, está no Reino Unido para uma visita de dois dias às comunidades portuguesas de Manchester e Jersey.

De acordo com o comunicado oficial enviado ao BOM DIA, o Secretário de Estado encontra-se esta quarta-feira, 8 de junho, em Manchester, com membros da comunidade e realiza uma visita de trabalho ao Consulado-Geral de Portugal em Manchester.

No dia 9 junho, em St. Helier (Jersey), o SECP irá participar na receção de 10 de Junho organizada pelo Mayor da cidade, manterá contactos com a comunidade portuguesa e realizará ainda uma visita às instalações do Consulado-honorário.

A visita enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”, com o objetivo de reforçar laços, aproximando os emigrantes e lusodescendentes de Portugal, na semana em que se festeja o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas.